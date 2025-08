Ria Öling, média de 30 anos, é reforço do Sp. Braga, anunciou o clube arsenalista, esta terça-feira.

A jogadora, internacional pela Finlândia, participou em três jogos da sua Seleção no último Campeonato da Europa, em julho, e assinou um contrato válido até 2027 com o emblema minhoto.

Ready to shine ✨



Ria Öling é Gverreira! 💪#GanharComTodos pic.twitter.com/4jvPrMcKiE — SC Braga - Futebol Feminino (@scbragafeminino) August 5, 2025

«Já tenho bastante experiência no futebol europeu. Luto imenso dentro de campo, mas também acrescento no aspeto técnico. Gosto de recuperar bolas no terreno de jogo e sou uma jogadora versátil», assim se definiu Öling, citada pelo site das bracarenses.

Defendendo que «o futebol português está em claro crescimento», a centrocampista considera: «É importante ter jogadoras já com alguma experiência em contextos europeus e espero acrescentar algo à equipa. São sempre jogos decisivos e temos de estar ao nosso melhor nível para seguir em frente».

Ria Öling chega das inglesas do Crystal Palace, por quem realizou seis jogos, na temporada passada.

