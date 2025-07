Com Viktor Gyökeres a caminho de Londres para reforçar o Arsenal, o treinador do Gunners, Mikel Arteta, partilhou a intenção de contar o mais rapidamente possível com um novo avançado no plantel, de preferência já em Singapura, onde a equipa está a estagiar.

Sem nunca se referir diretamente a Gyökeres - «não posso falar sobre um jogador que ainda não é nosso» -, o treinador espanhol salientou que, «uma vez finalizada a transferência, queremos integrá-lo na equipa o mais rapidamente possível».

O comentário surgiu durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Newcastle, que decorrerá no domingo, no Estádio Nacional de Singapura.

Bem diferente é o caso de Noni Madueke, recentemente contratado ao Chelsea por um valor que pode chegar aos 60 milhões de euros. «Ele teve um período de férias mais curto» em virtude da participação no Mundial de Clubes, justificou o treinador espanhol.

A digressão asiática do Arsenal termina no dia 31 de julho com o duelo frente ao Tottenham, em Hong Kong.

Tal como o Maisfutebol adiantou, Viktor Gyökeres foi autorizado pelo Sporting a viajar para Inglaterra, para reforçar o plantel do Arsenal. O negócio ficou selado por 63,5 milhões de euros, mais 10 milhões por objetivos.