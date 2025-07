O Nice, adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, reforça o eixo defensivo com o jovem ganês Kojo Peprah Oppong, recrutado aos suecos do Norrköping por 2,6 milhões de euros.

Com 21 anos, o defesa, de perfil «atlético e explosivo» como o define o clube francês, representou entre 2023 e 2024 o GIF Sundsvall, da II Liga sueca, cedido pelo Norrköping, no qual se afirmou este ano.

«O que nos atraiu em Kojo Peprah Oppong foi a sua velocidade, mobilidade e agressividade em duelos, mas também a capacidade de jogar em diferentes sistemas defensivos», explicou o diretor desportivo do Nice, Florian Maurice.

Já o jogador diz-se «pronto para encarar este novo desafio» e acredita que vai «dar um passo em frente no Nice, um dos principais clubes do campeonato francês e que vai competir na Europa pela segunda temporada consecutiva».

Benfica e Nice discutem a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campões nos dias 6 e 12 de agosto. O primeiro jogo é em solo francês.

