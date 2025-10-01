Bernardo Silva já definiu o próximo passo que vai dar na carreira, mas prefere mantê-lo em segredo por agora.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Mónaco, para a Liga dos Campeões, o internacional português foi questionado sobre o seu futuro, tendo em conta que termina contrato com o Manchester City no final desta temporada.

«Sei exatamente o que vou fazer, mas esta não é a altura certa para me focar nisso», limitou-se a dizer o médio, de 31 anos.

De recordar que Bernardo Silva tem sido associado a um possível regresso ao Benfica, hipótese que foi até comentada pelo antigo treinador dos encarnados, Bruno Lage, numa conferência de imprensa.

