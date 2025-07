Mehdi Taremi esteve mesmo na agenda do Botafogo para reforçar o ataque, mas os condicionalismos financeiros do clube brasileiro acabaram por abortar as negociações pelo internacional iraniano, que pertence aos quadros do Inter de Milão.

«Foi uma negociação muito preliminar. Na verdade, foi uma consulta por parte dos empresários dele sobre a possibilidade de vir para o Brasil», começa por explicar o diretor do futebol do Glorioso, Léo Coelho, à Amazon Prime.

«Depois avançaram valores e aí é um casamento de contas. Temos de atender ao nosso orçamento e ao nosso plantel, para que não se crie uma situação desproporcional. Então, a negociação não evoluiu», acrescentou o dirigente.

Com passado no Rio Ave e no FC Porto, pelo qual se sagrou campeão nacional em 2022, Taremi, de 33 anos, não entra nos planos do Inter para a nova época e procura uma solução para a carreira, dando prioridade a continuar no futebol europeu.

