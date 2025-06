A era Alexander-Arnold terminou com o adeus a Liverpool. A apresentação como reforço do Real Madrid abriu o ciclo Trent na carreira do internacional inglês, que passa a envergar o dorsal 12 para respeitar as regras da La Liga, que obrigam os jogadores dos plantéis principais a escolherem entre os números 1 e 25. Por isso, o habitual 66 ficou fora da equação.

«Quando viajo pela Europa dou-me conta de que o meu nome é complicado. As pessoas chamam-me de diversas formas. Mudei para tornar as coisas mais fáceis», explicou o lateral-direito, durante a apresentação como reforço dos Merengues, esta quinta-feira.

Desafiado a partilhar as principais memórias que guarda do Real Madrid, Trent apontou «a chegada de David Beckham e também a de Cristiano Ronaldo, que foi uma apresentação totalmente diferente do que era habitual».

«Encantado» por poder jogar ao lado de nomes como Kylian Mbappé ou Vinícius Júnior, Trent confessou-se «excitado» por poder representar o Real Madrid. «Cresci a ver o clube ganhar e queria fazer parte desta história», sublinhou.

«Falei com Xabi (Alonso) e disse-lhe que era um ídolo meu. Poder trabalhar com ele é um sonho tornado real», acrescentou o jogador, garantindo que «apenas deixaria o Liverpool para jogar no Real Madrid».

Comparando os dois clubes, Trent disse ter tido «a sorte de ter jogado na maior equipa de Inglaterra», preparando-se agora para «jogar na maior de Espanha». «É uma honra representar ambos os clubes», sublinhou.

Já Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, valorizou a decisão do internacional inglês em mudar-se para o Real Madrid: «Podias ter ido para outros clubes ou continuar no Liverpool, mas escolheste-nos porque querias jogar aqui».

Trent Alexander-Arnold deixou o Liverpool, em fim de contrato, após "uma vida" passada no clube inglês, aonde chegou com apenas seis anos. Pelos Reds, disputou um total de 354 jogos, tendo apontado 23 golos e conquistado uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça europeia, duas Ligas inglesas, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça de Inglaterra.

Aos 26 anos, o lateral-direito, internacional por 34 vezes pela Seleção inglesa, assinou até 2031 pelo Real Madrid, clube que irá representar já no Mundial de Clubes, que se disputa entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos da América.

Os Merengues integram o Grupo H, ao lado do Al Hilal, do Pachuca e do Salzburgo.