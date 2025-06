A aventura do internacional francês Dimitri Payet no Vasco da Gama está prestes a terminar. O contrato do avançado, de 38 anos, expira no final do mês de julho, mas os responsáveis do clube brasileiro estão empenhados em antecipar a saída do jogador.

«Payet termina contrato no dia 31 de julho. Estamos em contacto com o jogador para um término antecipado (do vínculo) de comum acordo», explicou o diretor executivo do Vasco, Carlos Amodeo, após o sorteio dos oitavos de final da Taça do Brasil.

Sem competir desde abril, devido a uma lesão num joelho, Dimitri Payet fecha a experiência no Gigante da Colina com sete golos e 13 assistências, em 75 jogos.

O Vasco da Gama, clube em que atua o avançado português Nuno Moreira, ocupa um incómodo 15.º lugar no Brasileirão, com 10 pontos, e terá como adversário nos oitavos de final da Taça do Brasil o CSA, da Série C.