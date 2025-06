Custódio Castro vai ser o novo treinador do Alverca, que está de regresso à I Liga, 21 anos depois. O Maisfutebol apurou que as negociações entre as duas partes estão adiantadas, devendo a oficialização do acordo ser feita ainda esta semana.

Aos 42 anos, Custódio, que como jogador representou a seleção nacional em 10 ocasiões, prepara-se para viver a primeira aventura fora do Sp. Braga enquanto treinador.

Desde 2017, orientou as equipas sub-17, sub-23, B e até a principal dos arsenalistas, na reta final da temporada 2019/2020.

No Ribatejo, Custódio Castro vai suceder a Vasco Botelho da Costa, que conduziu o Alverca à subida à I Liga, esta época.