As 86.158 transferências internacionais de jogadores no futebol profissional e amador, masculino e feminino, registadas pela FIFA em 2025 configuram o número mais alto de sempre, com os 10,9 mil milhões de euros envolvidos a serem também o valor mais elevado, de acordo com o Relatório Global de Transferências levado a cabo pelo organismo que tutela o futebol mundial.

Os gastos dos clubes em transferências ultrapassaram pela primeira vez os 8,3 mil milhões de euros, mais de 50 por cento acima dos gastos de 2024 e 35,6 por cento acima do recorde anterior, estabelecido em 2023.

No futebol profissional masculino, os clubes ingleses foram novamente os que mais gastaram e os que mais receberam em termos de custos de transferência, com um desembolso de cerca de 3,2 mil milhões de euros em contratações e receitas de 976 milhões de euros por saídas.

O documento detalha também as quatro federações que lideram a tabela de entradas e saídas de jogadores, entre elas Portugal.

Em relação a entradas de futebolistas, o Brasil lidera, com 1.190 chegadas, seguido por Portugal (774), Inglaterra (769) e Espanha (623). Ao nível de saídas são também os brasileiros que estão na frente, com 1.005, seguidos por Inglaterra (942), Espanha (895) e Portugal (834).

Já os dois maiores fluxos de transferências foram de jogadores que se transferiram entre o Brasil e Portugal, com 184 transferências do Brasil para Portugal e 180 na direção oposta.

Segundo o estudo, o número de clubes que investiram em contratações continuou a aumentar, atingindo o número recorde de 1.214 em 2025. Da mesma forma, o número de clubes que receberam dinheiro pela transferência de pelo menos um jogador, 1.495, também foi o mais alto de sempre.

Quanto ao futebol feminino também continua a crescer, com 2.440 transferências, o que representa um aumento de 6,3 por cento, e um gasto total de 24 milhões de euros, um aumento de mais de 80 por cento em relação a 2024.

Além de oferecer uma visão global, o Relatório Global de Transferências de 2025 inclui análises detalhadas dos custos e tipos de transferências, características dos jogadores e contratos, e áreas específicas que examinam as diferenças entre confederações, federações e clubes.