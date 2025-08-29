A Arouca deve chegar, nos próximos dias, o médio neerlandês Espen van Ee, oriundo do Heerenveen, segundo apurou o Maisfutebol.

Formado no Vitesse, o centrocampista, de 22 anos, vem de uma temporada produtiva ao serviço do nono classificado da Liga dos Países Baixos, em 2024/2025, tendo participado em 35 jogos e apontado um golo.

Esta época, Espen van Ee foi utilizado no desaire do Heerenveen na casa do Gronigen (2-1), na segunda jornada da Eredivisie.

Na conferência de imprensa de antevisão à visita a Guimarães, o treinador do Arouca, Vasco Seabra, assumiu que «é muito provável que ainda entre mais alguém» num plantel que viu chegar, este verão, Naïs Djouahra (ex-Rijeka), Arnau Solà (ex-Almeria), Barbero (ex-Deportivo da Corunha), Lee Hyunju (ex-Bayern Munique), Mateo Flores (ex-Betis), Diogo Monteiro (ex-Leeds) e Omar Fayed (ex-Fenerbahçe).

A estes juntam-se Jakub Vinarcik (ex-Juventus), Amadou Danté (ex-Sturm Graz), Boris Popovic (ex-Cercle Brugge), Dylan Nandín (ex-Racing) e Brian Mansilla (ex-Peñarol), que já tinham representado o clube de Aveiro na época passada, por empréstimo.

Com quatro pontos somados nas primeiras três jornadas, o Arouca visita a casa do Vitória, este sábado, para a quarta ronda da Liga. A partida arranca às 18h00, no Estádio D. Afonso Henriques, e tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.