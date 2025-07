Vanessa Marques muda-se para o Vitória, tornando-se num reforço de peso para a equipa vimaranense, que prepara a época de estreia na I Liga feminina de futebol.

Internacional portuguesa em 89 ocasiões, com 12 golos apontados, a jogadora regressa ao Minho depois de ter passado a última temporada e meia no Racing Power.

Formada no Clube Caçadores das Taipas, a centrocampista representou o Sp. Braga entre 2016 e 2023, com uma aventura nas húngaras do Ferencváros pelo meio.

Foi precisamente nestes clubes que conquistou os cinco títulos que tem no palmarés. Nas bracarenses ganhou um campeonato, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e uma Taça da Liga, tendo ainda sido campeã húngara, em 2021.

No currículo, conta ainda com passagens por Os Sandinenses, o Vilaverdense, o Valadares Gaia e o Famalicão.

Aos 29 anos, diz-se uma «jogadora mais completa e mais madura» e está pronta para ser «mais uma para ajudar o clube a atingir os seus objetivos», disse, citada pelo site do Vitória.

Vanessa Marques torna-se na terceira contratação oficializada pelo clube vimaranense, depois de Maria Gaspar (ex-Gil Vicente) e Adriana Rocha (ex-Estoril). Ivo Roque mantém-se no cargo de treinador.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências