Francisco Meixedo está perto de reforçar a baliza do Feirense, da II Liga. O guarda-redes de 24 anos, formado no FC Porto, está de saída do Estrela da Amadora e, segundo apurou o Maisfutebol, deverá prosseguir a carreira no emblema de Santa Maria da Feira.

Na última época, Meixedo defendeu a baliza do Estrela em três ocasiões, uma para a Liga e duas para a Taça de Portugal.

As chegadas de Diogo Pinto (ex-Sporting) e Renan Ribeiro (ex-Hartford Athletic) à Reboleira retiram espaço ao internacional jovem português, cenário que abre as portas à mudança.

De recordar que os dois clubes protagonizaram uma transferência de guarda-redes a meio da última época, quando o Estrela da Amadora contratou João Costa ao Feirense.