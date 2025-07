Jan Bednarek não demorou a entender, e a incorporar, o papel que lhe será atribuído no FC Porto. «Acho que faz parte de mim tentar sempre ajudar os que me rodeiam. Quero ajudar a que todos aprendam e melhorem, mas também quero evoluir. Espero poder trazer essa liderança ao FC Porto», disse na apresentação como reforço dos dragões.

Garantindo que vai dar «o melhor pelo clube», definiu-se como «um central agressivo, mas também bom com a bola». «Às vezes nem penso na situação, jogo apenas o meu futebol e tento ajudar a equipa ao vencer todos os duelos possíveis», acrescentou.

«Às vezes pode ser difícil para os outros, mas eu exijo muito de mim, em primeiro lugar, e também dos meus colegas porque acho que não há tempo a perder», nota Bednarek, que vai vestir a camisola 5 no FC Porto, um número que ganhou um significado especial na seleção polaca, que já representou por 69 vezes.

«Acho que é uma coincidência. Quando era mais novo, jogava no Lech Poznan - que também é azul e branco - e um dos técnicos de equipamentos deu-me a camisola 35. Ganhámos esse jogo e no seguinte marquei. Tornou-se especial. Depois de uma boa época, mudei-me para o Southampton e voltei a usar o 35 porque o 5 estava ocupado, então continuou a fazer parte de mim. Na Seleção, não pude escolher o 35 porque só há 23 números, então escolhi o 5 e ganhou significado», contou.

A final do play-off que valeu a subida do Southampton à Premier League, há dois anos, é o ponto alto da carreira até aqui, assume um central que procura ser «sempre agressivo com os avançados para que não tenham o espaço de que necessitam».

Agora, é tempo de Bednarek demonstrar em campo todos estes atributos. «O clube tem uma grande história de centrais e eu vou dar o meu melhor e tentar escrever a minha própria história. Espero que possamos fazer coisas bonitas juntos. O que posso garantir é que vou trabalhar arduamente. Quero levar a equipa para uma dimensão superior de forma a sermos os melhores que pudermos e alcancemos feitos marcantes», concluiu.

