Joaquim Milheiro despediu-se do Al Hilal com uma publicação, nas redes sociais, em que deixou pistas sobre o próximo capítulo na carreira. O treinador português utilizou os emojis da bandeira de Portugal, de uma águia e de um coração encarnado juntamente com a frase «pronto para a próxima etapa», tudo sinais de uma mudança para o Benfica, onde exercerá a função de diretor-técnico.

«Obrigado Al Hilal e Arábia Saudita por tudo. Juntos vivemos um período incrível e momentos felizes», escreveu Joaquim Milheiro, que sucede a Rodrigo Magalhães na coordenação da formação do clube lisboeta.

Natural de Santa Maria da Feira, Joaquim Milheiro, de 46 anos, trabalhou nas seleções jovens de Portugal antes de se mudar para o Médio Oriente, onde trabalhou no Catar e na Arábia Saudita.

