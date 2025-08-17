O Benfica tem o jovem extremo argentino Maher Carrizo, do Vélez Sarsfield, muito referenciado nos bastidores e, este momento, ainda vê o jogador como uma eventual alternativa no mercado, segundo apurou o Maisfutebol.

Os encarnados continuam a trabalhar com a prioridade de investir em um extremo canhoto mais maduro e, consequentemente, com maior experiência no futebol europeu. Entretanto, Carrizo já surge como uma espécie de plano B.

Alvo recentemente também de Cruzeiro e Grupo City (responsável pelo Manchester City, por exemplo), o internacional argentino sub-17 e sub-20 tem hoje um valor de mercado entre 10 e 15 milhões de euros, visto que o seu contrato atual termina em 2026.

Aos 19 anos, Maher Carrizo é titular indiscutível do Vélez Sarsfield, onde foi formado e se estreou profissionalmente em 2024.