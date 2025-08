Depois ter perdido para o Manchester City a corrida pela contratação do internacional jovem inglês James Trafford, o Newcastle assegurou o empréstimo, válido até ao final da época, de Aaron Ramsdale, que em 2024/2025 defendeu a baliza do Southampton, despromovido ao Championship.

«É incrível estar aqui, sempre gostei de jogar no St. James Park. Já tenho o meu equipamento, com o logotipo especial da Champions League na manga», disse o jogador, de 27 anos, ao site do clube inglês.

Aaron Ramsdale. Welcome to St. James' Park 3️⃣2️⃣ pic.twitter.com/uFGo947gpi — Newcastle United (@NUFC) August 2, 2025

Ramsdale, internacional inglês em cinco ocasiões, já movimentou mais de 70 milhões de euros em transferências, numa carreira que o levou a jogar no Sheffield United, no Bournemouth, no Arsenal ou no Southampton, entre outros.

«O Aaron é um guarda-redes excecional, que nos vai acrescentar qualidade e experiência internacional. Por ter trabalhado com ele no passado, sei o que ele nos pode dar em campo», salientou o treinador dos Magpies, Eddie Howe.

Ramsdale alarga as escolhas para a baliza do Newcastle para a nova temporada, que conta já com Nick Pope, Martin Dúbravka ou o ex-Benfica, Odysseas Vlachodimos.

