O Botafogo oficializou a contratação de Arthur Cabral, avançado que representou o Benfica nas últimas duas temporadas.

O negócio ficou fechado por um valor que pode chegar aos 15 milhões de euros, caso sejam cumpridos os objetivos incluídos no acordo entre os dois clubes, detalhou a SAD do Benfica numa nota enviada à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM).

As águias recebem, à cabeça, 12 milhões de euros e reservam 10 por cento de uma eventual mais-valia, caso o jogador venha a ser transferido, no futuro.

O Botafogo poderá reter o mecanismo de solidariedade de 5 por cento, para posterior distribuição aos clubes que Arthur Cabral representou durante a formação.

Por outro lado, a SAD do Benfica terá encargos com serviços de intermediação de 10 por cento do valor da transferência, deduzido do montante referente ao mecanismo de solidariedade.

Arthur Cabral, que custou 20 milhões de euros (mais cinco milhões objetivos) em 2023, já será opção para o treinador português, Renato Paiva, no Mundial de Clubes, no qual o Botafogo defrontará o PSG, o Atlético Madrid e os Seattle Sounders, no Grupo B.

Aos 27 anos, o avançado volta ao Brasil seis épocas depois de ter deixado o Palmeiras rumo aos suíços do Basileia. Antes de chegar à Luz, Arthur Cabral atuou ainda na Fiorentina, de Itália.