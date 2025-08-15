O avançado Rodrigo Ramos vai ser jogador do Ararat-Armenia, da Arménia, depois de os clubes terem chegado a acordo para a transferência em definitivo do jovem, de 21 anos. O vínculo é válido até 2028.

Após ter-se destacado na equipa sub-23 do Estoril, na temporada de 2023/24, com 29 golos e sete assistências em 33 jogos, o avançado foi emprestado ao Tondela, na temporada passada, onde marcou quatro golos e fez cinco assistências em 29 jogos, tendo conquistado a II Liga.

Pelo clube Canarinho, Rodrigo Ramos venceu duas Ligas Revelação e duas Taças Revelação.