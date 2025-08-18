Apontado, este verão, ao FC Porto, o extremo escocês Ben Doak, de 19 anos, foi contratado pelo Bournemouth ao Liverpool, por um valor a rondar os 29 milhões de euros.

Formado entre o Celtic e o Liverpool, o avançado passou a última temporada no Middlesbrough, do Championship, onde marcou três golos em 24 jogos.

Internacional escocês, Doak assina até 2030 com o Bournemouth, equipa que compete na Premier League.

«Sinto que esta é uma excelente oportunidade de poder jogar ao mais alto nível. A equipa pratica um bom futebol, que se adequa ao meu estilo de jogo», referiu o jogador ao site dos Cherries.

