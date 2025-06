Depois de Antoine Griezmann, chegou a vez do capitão Koke. O Atlético Madrid oficializou a renovação do vínculo do médio, de 33 anos, até junho de 2026, dando nota de uma peculiar cláusula: o contrato contempla uma opção de renovação anual, que será ativada caso o jogador e o clube assim o entendam.

Fiel ao Atleti, Koke prepara-se para cumprir a 17.ª época na equipa principal do único clube que representou na carreira.

Internacional espanhol por 70 vezes, o médio continua a ser imprescindível para o treinador dos Colchoneros, Diego Simeone, tendo participado em 44 partidas, esta época, com um golo e duas assistências no registo.

Koke é o futebolista com mais jogos disputados com a camisola do Atlético Madrid (681) e o segundo com mais troféus no clube, oito: duas Ligas espanholas, duas Ligas Europa, duas Supertaças europeias, uma Taça do Rei e uma Supertaça espanhola.