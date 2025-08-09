Kevin Prieto, extremo-direito de 22 anos, é reforço do Casa Pia, anunciou o clube da Liga, este sábado.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

O jogador uruguaio foi formado no Montevideo Wanderers e estava no Defensor Sporting desde 2024.

Em 2025, Kevin Prieto realizou 18 golos, marcou um golo e fez três assistências, ao serviço do emblema da primeira divisão do Uruguai.

