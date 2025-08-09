Mercado
OFICIAL: Casa Pia oficializa Kevin Prieto
Extremo-direito chega aos «gansos» oriundo do Defensor Sporting
Kevin Prieto, extremo-direito de 22 anos, é reforço do Casa Pia, anunciou o clube da Liga, este sábado.
O jogador uruguaio foi formado no Montevideo Wanderers e estava no Defensor Sporting desde 2024.
Em 2025, Kevin Prieto realizou 18 golos, marcou um golo e fez três assistências, ao serviço do emblema da primeira divisão do Uruguai.
