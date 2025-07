Elias Manoel reforça o ataque do Santa Clara, cedido até ao final da época pelo Botafogo. Este ano, participou em seis jogos do clube brasileiro, não tendo apontado qualquer golo.

Depois de ter concluído a formação no Grémio, deu nas vistas na equipa principal do clube de Porto Alegre em 2022, com sete golos apontados em 30 jogos, que chamaram a atenção dos New York Red Bulls.

Disputou a MLS entre 2022 e fevereiro deste ano, quando o Botafogo o contratou por perto de 1 milhão de euros, na sequência da recusa do avançado em ser trocado dos Red Bulls para o Real Salt Lake.

Bem-vindo, Elias❗🔴⚪



✍🏼 O avançado brasileiro chega por empréstimo até ao final da época.#PaixãoPelosAçores pic.twitter.com/rxnGniblhr — 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐚 🔴⚪️ (@CD_SantaClara) July 26, 2025

A possibilidade de Elias Manoel se mudar para os Açores vinha sendo comentada no Brasil desde o início deste mês, ganhando agora o carimbo de oficial.

«Sinto-me preparado para este novo desafio na minha carreira. Venho com muita vontade de ajudar o clube a atingir os seus objetivos. Fui muito bem recebido por todos, temos um grupo muito bom e sinto que vamos conquistar coisas importantes juntos», comentou o atacante, de 23 anos, ao site do Santa Clara.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências