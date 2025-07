Carlos Vinícius, que em Portugal jogou pelo Real Massamá, o Rio Ave e o Benfica, está de regresso ao Brasil, oito anos depois, para representar o Grémio, com o qual se comprometeu até dezembro de 2026.

Descoberto pelo Real Massamá no Grémio Anápolis, Vinícius “explodiu” na edição 2017/2018 da II Liga, com 20 golos apontados, em 39 jogos.

A época seguinte foi passada no Rio Ave, mas cedido pelo Nápoles, que o contratou ao Grémio Anápolis por 4 milhões de euros.

Os 14 golos que apontou na Liga pelos vila-condenses levaram-no ao Mónaco, antes de o Benfica ter decidido investir 17 milhões de euros na sua contratação ao Nápoles.

Na Luz, o avançado brasileiro marcou 24 golos, em 50 jogos, acabando por ser cedido a Tottenham e PSV até deixar as águias em definitivo, rumo ao Fulham, orientado pelo português, Marco Silva.

Em 2023/2024, foi emprestado pelo clube londrino ao Galatasaray, antes de ter deixado os Cottagers, no final da última temporada.

No currículo, Carlos Vinícius, de 30 anos, conta com uma Supertaça Cândido de Oliveira, pelo Benfica, em 2019, e uma Liga turca, pelo Galatasaray, em 2024, entre outras conquistas.

CENTROAVANTE NA ÁREA! 🇪🇪🇧🇷 Com passagens por grandes ligas europeias, Carlos Vinícius desembarca em Porto Alegre para reforçar o ataque Tricolor! Ele assina com o Imortal até o final de 2026. Seja bem-vindo ao Maior do Sul!



