Pepijn Lijnders, que trabalhou na formação do FC Porto entre 2008 e 2014, reforça a equipa técnica do Manchester City, liderada por Pep Guardiola. Com o neerlandês, que assume o cargo de treinador-adjunto, chega ainda James French, que ficará responsável pelas bolas paradas.

Depois de uma experiência como treinador principal nos austríacos do Salzburgo, esta época, Lijnders, de 42 anos, volta a assumir o papel de adjunto, que desempenhou no Liverpool entre 2015 e 2024, com uma aventura no NEC pelo meio, na temporada 2017/2018.

Quanto a James French, de 37 anos, deixa o Liverpool após 13 épocas como analista.

We're delighted to confirm two key appointments to @PepTeam's first team coaching set-up.



Pepijn Lijnders has been appointed as assistant coach while James French joins as set-piece coach. — Manchester City (@ManCity) June 10, 2025

O diretor desportivo do City, Hugo Viana, elogia «a enorme experiência nos cargos» dos dois técnicos, «que serão ativos muito importantes para Pep (Guardiola) e a sua equipa na preparação do Mundial de Clubes e da temporada 2025/2026».

De recordar que Juanma Lillo, Iñigo Domínguez e Carlos Vicens deixaram a equipa técnica do Manchester City depois de concluída a última edição da Premier League. Vicens acabou nomeado treinador do Sp. Braga.