O jovem médio senegalês Lamine Beye, de 18 anos, chega a Famalicão com o objetivo de «deixar tudo em campo para retribuir a confiança» dos minhotos, que o contrataram ao AJEL de Rufisque, da I Liga do Senegal.

Recentemente convocado para a Seleção sub-20 do seu país, Lamine Beye, que se define como um jogador com «forte envergadura física, boa capacidade técnica e que gosta de ajudar a equipa a praticar bom futebol», assinou até 2030 com o emblema famalicense.

Distinguido, em março, com o Jogador do Mês da Liga senegalesa, o médio admitiu que «assinar por um clube com prestígio e de reconhecido valor no futebol europeu é uma honra e um motivo de enorme satisfação», mostrando-se «muito feliz por este novo passo na carreira».

Em Famalicão, Lamine Beye encontra o compatriota Ibrahima Ba, que se estreou na atual edição da Liga no último fim de semana, no triunfo frente ao Tondela: «Apenas me disse maravilhas do clube. Está muito contente por estar cá e frisou que eu não poderia enjeitar esta oportunidade».

