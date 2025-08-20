OFICIAL: Famalicão garante internacional sub-20 pelo Senegal
Lamine Beye foi contratado ao AJEL de Rufisque e assinou até 2030 pelo clube minhoto
Lamine Beye foi contratado ao AJEL de Rufisque e assinou até 2030 pelo clube minhoto
O jovem médio senegalês Lamine Beye, de 18 anos, chega a Famalicão com o objetivo de «deixar tudo em campo para retribuir a confiança» dos minhotos, que o contrataram ao AJEL de Rufisque, da I Liga do Senegal.
Recentemente convocado para a Seleção sub-20 do seu país, Lamine Beye, que se define como um jogador com «forte envergadura física, boa capacidade técnica e que gosta de ajudar a equipa a praticar bom futebol», assinou até 2030 com o emblema famalicense.
✍️ 𝗟𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗕𝗲𝘆𝗲 assina por cinco temporadas— Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) August 20, 2025
ℹ️ Sabe mais em https://t.co/qQajWP6dVC
⚪️🔵 #CapitulodeAmbicao #amordeperdicao pic.twitter.com/mYOaVvVl3v
Distinguido, em março, com o Jogador do Mês da Liga senegalesa, o médio admitiu que «assinar por um clube com prestígio e de reconhecido valor no futebol europeu é uma honra e um motivo de enorme satisfação», mostrando-se «muito feliz por este novo passo na carreira».
Em Famalicão, Lamine Beye encontra o compatriota Ibrahima Ba, que se estreou na atual edição da Liga no último fim de semana, no triunfo frente ao Tondela: «Apenas me disse maravilhas do clube. Está muito contente por estar cá e frisou que eu não poderia enjeitar esta oportunidade».
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências