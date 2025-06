O Sp. Braga oficializou a venda do passe de Roberto Fernández ao Espanhol de Barcelona, que compete na La Liga e pagou, à partida, 6,2 milhões de euros por 50 por cento do passe do internacional sub-21 por Espanha.

Caso o emblema catalão garanta a manutenção na La Liga nas próximas duas épocas, fica obrigado a, em cada uma delas, desembolsar mais 1,550 milhões de euros, valor correspondente a 12,5 por cento do passe.

Se, em 2027, pretender adquirir os 25 por cento do passe em falta, o Espanhol terá pagar mais 3,1 milhões de euros à SAD bracarense, que pode encaixar até 12,4 milhões de euros com o negócio.

Roberto Fernández transferido para o RCD Espanyol. Obrigado por tudo ❤️#GanharComTodos pic.twitter.com/CWvarzHzRN — SC Braga (@SCBragaOficial) June 27, 2025

Em Braga, Roberto Fernández apontou dois golos nos 30 jogos em que participou pela equipa minhota, que fica encarregue de saldar os 100 mil euros em serviços de intermediação pela venda do avançado.

Na última metade da época, Fernández apontou seis golos em 19 jogos na Liga espanhola, registo que convenceu os catalães a avançarem para a sua contratação. O atacante firmou um vínculo válido até 2031.

𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐎 𝐅𝐄𝐑𝐍𝐀́𝐍𝐃𝐄𝐙 𝐏𝐄𝐑𝐈𝐂𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐒 𝐀𝐋 𝟐𝟎𝟑𝟏 Bienvenido de nuevo a la familia perica, @robert10fj 🤍💙#RCDE pic.twitter.com/Z89cCLKHMF — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 27, 2025

De referir ainda que o avançado fez parte da seleção espanhola que participou no Euro sub-21, tendo inclusivamente marcado um golo no triunfo frente à Roménia (2-1).

