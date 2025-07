Os fãs da série Breaking Bad terão ficado algo nostálgicos com a forma como o Gil Vicente anunciou a chegada do avançado Gustavo Varela, cedido até ao final da temporada pelo Benfica.

No vídeo em que dá a conhecer o novo reforço, o clube de Barcelos abre-o com uma das personagens da série, Gustavo Fring, que antecede a entrada em cena do verdadeiro protagonista desta película, Gustavo Varela.

Filho do defesa-central Fernando Varela, que na época passada ajudou o Alverca a regressar à Liga, Gustavo é avançado, tem 20 anos e soma 21 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal.

Cumpriu o período de formação entre Miúdos Talentosos, Sporting, PAOK e Benfica, pelo qual disputou 34 jogos na II Liga, pela equipa B, e sete na UEFA Youth League, em 2024/2025. Nas duas competições, marcou um total de 18 golos.

