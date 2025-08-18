O guarda-redes eslovaco, Dominik Greif, reforça o plantel do Lyon, que tem como treinador o português Paulo Fonseca.

O clube francês explica, em comunicado, que pagou quatro milhões de euros ao Maiorca, com outros 1,25 milhões dependentes de objetivos, para contratar o guardião, de 28 anos, que assina até 2029.

Os espanhóis reservaram ainda 15 por cento de uma mais-valia gerada numa eventual transferência futura do jogador.

Na última temporada, Greif participou em 32 partidas pelo Maiorca. No currículo, tem três Ligas e quatro Taças da Eslováquia, conquistadas ao serviço do Slovan Bratislava.

