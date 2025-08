O Chelsea prossegue a aparentemente interminável reconstrução do plantel com a contratação do defesa Jorrel Hato, por quem pagou ao Ajax cerca de 44 milhões de euros.

O internacional neerlandês, de 19 anos, assinou até 2032 com o clube londrino e mostrou-se «entusiasmado» com o novo passo na carreira, até aqui passada em Amesterdão.

Hato é o terceiro futebolista mais jovem de sempre a disputar um jogo na Liga dos País de Baixos pelo Ajax, tinha então 16 anos. Apenas um ano depois, foi capitão nos Lanceiros.

Internacional neerlandês, o lateral-esquerdo junta-se ao campeão do mundo do clubes, Chelsea, que este verão já superou os 230 milhões de euros em investimentos no plantel, contando com as contratações de João Pedro (63,7 milhões de euros) e Liam Delap (35,5 milhões de euros), que já representaram os londrinos nos Estados Unidos da América.

