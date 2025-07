A primeira aventura fora do Paraguai de Leonardo Rivas, lateral-esquerdo de 23 anos que despontou no Cerro Porteño, será vivida na Liga portuguesa, ao serviço do AVS, com o qual se comprometeu até 2027, com mais uma temporada de opção.

O internacional olímpico paraguaio discutiu, na última época, um lugar no onze do Cerro Porteño com Diego León, que entretanto se mudou para o Manchester United.

«É a minha primeira experiência fora do Paraguai. Estou muito feliz por estar cá. Agora quero fazer as coisas bem e conseguir ajudar a equipa a alcançar os objetivos, porque assim também conseguirei concretizar os meus. Espero que corra tudo bem», disse Leonardo Rivas à chegada à vila das Aves.

O lateral define-se como um jogador que «deixa tudo em campo» e que gosta «muito de atacar, mas também de defender». Fora dos relvados, revelou-se um fã de videojogos. «Antes jogava com o Real Madrid, agora vou jogar com o AFS», brincou.

Assegurando que «o futebol português é muito conhecido no Paraguai, especialmente pelo que fez o Tacuara Cardozo no Benfica», Rivas vê a Liga portuguesa como «importante na Europa e muito competitiva».

