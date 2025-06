O guarda-redes russo, Ivan Zlobin, renovou até 2027 o vínculo que o liga ao Famalicão, clube que representa desde o ano 2020.

Depois de uma temporada marcada por uma lesão grave num rim, que o deixou de fora dos relvados durante perto de cinco meses, o guardião, de 28 anos, vê recompensado o papel importante que tem no balneário dos minhotos, integrando mesmo o lote de capitães da equipa.

𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗿 𝗲𝗺 𝗯𝗼𝗮𝘀 𝗺𝗮̃𝗼𝘀 😍



🧤 𝗜𝘃𝗮𝗻 𝗭𝗹𝗼𝗯𝗶𝗻 renova até 2027



ℹ️ Sabe mais em https://t.co/9SJzmOqCVK



⚪️🔵 #TalentoeMentalidade #amordeperdicao pic.twitter.com/xfTh4ASsK1 — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) June 17, 2025

«Estou muito feliz e honrado por ter renovado. Sinto-me totalmente em casa, quer no clube quer na cidade, e só posso valorizar a confiança que demonstraram com este prolongamento do vínculo», referiu Zlobin, citado pelo site oficial do clube.

Esta época, o guarda-redes disputou 15 partidas pelo Famalicão, todas na Liga, tendo sofrido um total de 18 golos.

AO MINUTO: siga todas as novidades do mercado de transferências