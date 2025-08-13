Julián Martinez, defesa de 21 anos, é reforço do Alverca, anunciou o emblema do Ribatejo, esta quarta-feira. 

O jogador estava nos hondurenhos do CD Olimpia, pelo qual realizou 21 jogos na I Divisão daquele país, na temporada passada. O jovem já representou a Seleção das Honduras em 10 ocasiões.

Este é o 29.º reforço da equipa orientada por Custódio Castro, que começou com uma derrota, frente ao Moreirense, no regresso à Liga.  

«Sei que este é o passo ideal na minha carreira, o Alverca está a entrar numa época histórica e é uma honra representar este símbolo», afirmou Julián Martinez, aos meios de comunicação do Alverca.

