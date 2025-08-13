O jovem talento Adam Karabec, de 22 anos, é reforço para Paulo Fonseca no Lyon. O médio ofensivo chega ao clube francês cedido, até ao final da época, pelo Sparta de Praga, com o acordo a contemplar uma cláusula de compra avaliada em 3,5 milhões de euros.

Karabec é o primeiro futebolista checo a participar em três fases finais de europeus sub-21, ele que se estreou pela equipa principal do Sparta de Praga com apenas 16 anos, em 2020.

Com duas Ligas e uma Taça da Chéquia no palmarés, o médio passou a última temporada no Hamburgo, que ajudou a promover à Bundesliga com três golos e sete assistências, em 31 jogos.

