Há 1h e 16min
OFICIAL: Karabec reforça Lyon de Paulo Fonseca
Cedência do Sparta de Praga inclui opção de compra para o clube francês
O jovem talento Adam Karabec, de 22 anos, é reforço para Paulo Fonseca no Lyon. O médio ofensivo chega ao clube francês cedido, até ao final da época, pelo Sparta de Praga, com o acordo a contemplar uma cláusula de compra avaliada em 3,5 milhões de euros.
Welcome Adam 🔴🔵— Olympique Lyonnais (@OL) August 12, 2025
📸 @lubodomo pic.twitter.com/cBihs2Ebef
Karabec é o primeiro futebolista checo a participar em três fases finais de europeus sub-21, ele que se estreou pela equipa principal do Sparta de Praga com apenas 16 anos, em 2020.
Com duas Ligas e uma Taça da Chéquia no palmarés, o médio passou a última temporada no Hamburgo, que ajudou a promover à Bundesliga com três golos e sete assistências, em 31 jogos.
