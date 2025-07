Dois anos depois, o médio ofensivo dinamarquês Jesper Lindström está de regresso à Bundesliga, agora para representar o Wolfsburgo, por empréstimo do Nápoles.

Formado no Brondby, deu nas vistas no Eintracht Frankfurt, a ponto de o atual campeão italiano ter investido 30 milhões de euros na sua contratação, em 2023.

No entanto, na última época acabou cedido ao Everton, da Premier League. Pelos Toffees, participou em 29 jogos, tendo somado duas assistências.

Neuzugang aus Neapel: Jesper Lindström kommt auf Leihbasis zu unseren Wölfen. Herzlich willkommen, Jesper! 🤝🐺



ℹ️➡️ https://t.co/MzpXlvf5lH#VfLWolfsburg pic.twitter.com/Ex86EOeX4y — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 23, 2025

Sebastian Schindzielorz, diretor desportivo do Wolfsburgo, assinala que «Jesper tem experiência de jogar na Bundesliga e pela sua Seleção», que representou em 18 ocasiões.

«Contratámos um jogador muito versátil, que pode jogar em praticamente todas as posições do meio-campo», acrescentou o responsável, em declarações ao site do clube alemão.

No Wolfsburgo, Jesper Lindström terá como companheiro de equipa o avançado português, Tiago Tomás.

