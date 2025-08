Luís Machado vai prosseguir a carreira longe de Portugal. Depois ter acumulado experiências na Índia, na Polónia e em Hong Kong, o extremo, de 32 anos, foi oficializado como reforço dos cipriotas do Ethnikos Achnas, que têm como treinador o português Hugo Martins.

Vindo de uma temporada interessante no Kitchee, de Hong Kong, com cinco golos e quatro assistências em 25 jogos, Luís Machado vai estrear-se no futebol cipriota.

Formado no Paredes, o avançado estreou-se como profissional pelo Freamunde, em 2011/2012, então na II Liga.

Chegou à I Liga no Feirense, em 2016, e ainda jogou pelo Moreirense antes de se aventurar no futebol da Índia, ao serviço do NorthEast United, em 2020. Jogou ainda pelos polacos do Radomiak Radom, entre 2021 e 2024.

No currículo conta com um título de campeão do Campeonato de Portugal, pelo Freamunde (2014), e outro da II Liga, pelo Tondela (2015).

