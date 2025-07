O Fulham, de Marco Silva, reforça a baliza com o experiente Benjamin Lecomte, de 34 anos, que passou as últimas três temporadas ao serviço do Montpellier.

O negócio terá ficado fechado por um valor a rondar os 500 mil euros, tendo o guarda-redes francês assinado até 2027 com os Cottagers.

Adding to our GK unit. 🧤

We're delighted to confirm the signing of Benjamin Lecomte! — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 26, 2025

«Estou muito feliz e honrado por poder juntar-me ao Fulham. É um novo passo na minha carreira e penso que será muito bom fazer parte do clube», referiu Lecomte ao site do emblema londrino.

Internacional sub-20 francês, o guarda-redes soma 402 jogos na carreira, sendo que em 114 deles não sofreu golos.

Revelado no Lorient, Benjamin Lecomte representou ainda o Dijon, o Mónaco, que pagou pelo seu passe mais de 13 milhões de euros em 2019, o Atlético de Madrid e o Espanhol.

No Fulham, Lecomte lutará pela vaga na baliza com o internacional alemão Bernd Leno.

