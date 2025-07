Máximo Perrone muda-se em definitivo para o Como, clube que representou na última temporada, cedido pelo Manchester City. Agora, assina até 2029 pelos italianos, que pagaram cerca de 15 milhões de euros pelo seu passe.

Internacional jovem pela Argentina, Perrone foi descoberto pelo City no Vélez Sarsfield. Mudou-se para Inglaterra em 2022, mas não se conseguiu afirmar em Manchester, acabando cedido ao Las Palmas e, na época transata, ao Como.

Como 1907 is pleased to confirm the permanent signing of Argentine midfielder Máximo Perrone from @ManCity. The 21-year-old has signed a contract with the club until 2029.



