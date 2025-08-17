OFICIAL: Newcastle paga 45 milhões de euros para ter Jacob Ramsey
Internacional sub-21 inglês deixa o Aston Villa para assinar por cinco temporadas pelos «Magpies»
Jacob Ramsey, avançado de 24 anos, muda-se para o Newcastle, num negócio que implica um investimento inicial de perto de 45 milhões de euros, com outros 4,6 milhões dependentes de objetivos, segundo avança a imprensa britânica.
O antigo jogador do Aston Villa, internacional jovem por Inglaterra, comprometeu-se com os Magpies até 2030 e vai vestir a camisola 41.
Welcome to Newcastle, Jacob! 😍— Newcastle United (@NUFC) August 17, 2025
We have completed the signing of attacking midfielder Jacob Ramsey from Aston Villa for an undisclosed fee. pic.twitter.com/mtoi2lrZwv
«Os últimos dias foram loucos, mas estou muito feliz por estar aqui. É uma grande mudança, mas assim que soube que estavam interessados em mim, não demorei muito a decidir», referiu o jogador.
Formado no Aston Villa, Ramsey marcou quatro golos, em 45 jogos pelo clube de Birmingham, na época passada.
No currículo conta com o título de campeão europeu sub-21, alcançado em 2023, ao serviço da Seleção inglesa.
