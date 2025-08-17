Jacob Ramsey, avançado de 24 anos, muda-se para o Newcastle, num negócio que implica um investimento inicial de perto de 45 milhões de euros, com outros 4,6 milhões dependentes de objetivos, segundo avança a imprensa britânica.

O antigo jogador do Aston Villa, internacional jovem por Inglaterra, comprometeu-se com os Magpies até 2030 e vai vestir a camisola 41.

Welcome to Newcastle, Jacob! 😍



We have completed the signing of attacking midfielder Jacob Ramsey from Aston Villa for an undisclosed fee. pic.twitter.com/mtoi2lrZwv — Newcastle United (@NUFC) August 17, 2025

«Os últimos dias foram loucos, mas estou muito feliz por estar aqui. É uma grande mudança, mas assim que soube que estavam interessados em mim, não demorei muito a decidir», referiu o jogador.

Formado no Aston Villa, Ramsey marcou quatro golos, em 45 jogos pelo clube de Birmingham, na época passada.

No currículo conta com o título de campeão europeu sub-21, alcançado em 2023, ao serviço da Seleção inglesa.

