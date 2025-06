Não foi a tempo do Mundial do Clubes, mas não escapa ao Real Madrid. A jovem promessa argentina Franco Mastantuono, de apenas 17 anos, assinou até 2031 pelos Merengues, que terão coberto a cláusula de rescisão de 45 milhões de euros que estava incluída no contrato que o liga ao River Plate.

Dono de um pé esquerdo que encantará qualquer fã de futebol, Mastantuono é o mais jovem jogador da história do River a marcar pela equipa principal, ainda com 16 anos, e, este mês, tornou-se no mais jovem de sempre a estrear-se pela seleção principal da Argentina, na vitória frente ao Chile (1-0).

Franco Mastantuono é esperado em Madrid em 14 de julho, logo após terminar o Mundial de Clubes, que irá disputar com a camisola do River Plate.