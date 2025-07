Há mais um internacional argentino no Inter Miami. A Óscar Ustari e Lionel Messi junta-se, agora, Rodrigo de Paul, oriundo do Atlético de Madrid, clube que representou nas últimas quatro temporadas.

Os Cholchoneros já se despediram do médio, nas redes sociais. Em Madrid, de Paul somou 187 jogos, tendo apontado 14 golos e feito 26 assistências.

Rodrigo de Paul se despide del Atlético de Madrid y continuará su carrera profesional en el @InterMiamiCF.

➡ https://t.co/Ps9znPuR9b

¡Te deseamos lo mejor en este nuevo reto profesional, Rodri! pic.twitter.com/qFIZN8Sg5Q — Atlético de Madrid (@Atleti) July 25, 2025

Aos 31 anos, o futebolista, formado no Racing Club, deixa o futebol europeu nove temporadas depois. Descoberto pelo Valência, em 2014, ainda regressou ao Racing antes de fixar na Udinese e, posteriormente, voltar a Espanha para atuar no Atlético de Madrid, que investiu no seu passe 35 milhões de euros, em 2021.

O Inter Miami deu a primeira pista antes da oficialização do reforço, postando nas redes sociais uma imagem com as siglas "RDP" e a mensagem «o motor está pronto».

Rodrigo de Paul falhou o regresso aos treinos do Atlético, depois da participação no Mundial de Clubes, dando aí um sinal claro de que o seu futuro não passaria por Madrid.

Internacional argentino, sagrou-se campeão do Mundo, em 2022, e venceu por duas vezes a Copa América.

