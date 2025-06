Simão Freitas assume o comando técnico do Sp. Braga B, anunciou o clube minhoto esta sexta-feira. O treinador de 44 anos assinou contrato até 2027, sucedendo no cargo a Custódio Castro, que se mudou para o Alverca, da Liga.

Simão Freitas representou o Shandong Taishan, da China, nas últimas cinco temporadas, desempenhando a função de coordenador técnico. Antes, no mesmo clube, foi treinador dos sub-21, entre 2017 e 2018.

Em Portugal, trabalhou na formação do FC Porto. A nível de equipas seniores, foi adjunto de clubes como Beira-Mar, Naval, Penafiel, Boavista e Tondela. No estrangeiro, foi treinador principal do FC Zimbru (Moldávia) e do Desportivo Brasil (Brasil).

No Sp. Braga B, a equipa técnica fica completa com André Pinto, Ricardo Nobre e Rui Fonte, treinadores-adjuntos, Rui Rego, treinador de guarda-redes, e Rafael Pessoa, fisiologista.

Nas primeiras declarações como treinador dos minhotos, Simão Freitas mostrou-se entusiasmado com a ideia de otimizar e potenciar o talento de jovens jogadores arsenalistas.

«Promover a qualidade dos jogadores do Sp. Braga é o objetivo fundamental. Queremos otimizar e maximizar o talento individual de cada um dos nossos jogadores para que, num futuro próximo, possam jogar com regularidade na nossa equipa A. Contudo, não podemos esquecer que o futebol é um desporto de natureza coletiva e só haverá desenvolvimento individual se juntos construirmos um talento coletivo», referiu, citado pelos órgãos de comunicação dos arsenalistas.