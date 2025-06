Está encontrado o sucessor de Petit no banco do Rio Ave. Trata-se do grego Sotiris Silaidopoulos, que foi oficializado, esta sexta-feira, como novo treinador da equipa principal do clube de Vila do Conde. O vínculo é válido até 2027.

Na última época, Sotiris Silaidopoulos, de 46 anos, integrou a equipa técnica do Olympiakos, liderada pelo espanhol José Luis Mendilibar, ajudando à conquista da Liga Conferência, do campeonato e da Taça da Grécia pelo emblema de Atenas.

Antes, em 2023/2024, conduziu a equipa sub-19 do Olympiakos à conquista da UEFA Youth League, num percurso imaculado que culminou com a vitória, na final, frente ao Milan (3-0).

«Sotiris Silaidopoulos é, reconhecidamente, um treinador habituado a trabalhar e potenciar jovens talentos, enquadrando-se na perfeição na filosofia e projeto desportivo que o Rio Ave está a desenvolver», pode ler-se na nota publicada pelo clube vila-condense no seu site oficial.

O Rio Ave, 11.º classificado na última edição da Liga, tem como principal acionista o empresário grego Evangelos Marinakis, que é também proprietário do Olympiakos, entre outros clubes.