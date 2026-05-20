O jovem angolano Vanderson Bento, de apenas 14 anos, assinou um contrato de formação com o FC Porto, aonde chegou no início desta temporada, oriundo da Adémia, de Coimbra.

Em 2025/2026, o avançado alinhou nos escalões sub-15 e sub-17 dos dragões, disputando um total de 28 jogos, nos quais apontou dois golos.

«Representar o FC Porto significa paixão, alegria, raça e muito mais», referiu Vanderson aos canais oficiais dos portistas, após a assinatura do contrato.