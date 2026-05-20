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Há 58 min
OFICIAL: Vanderson assina contrato de formação com o FC Porto
Jovem angolano, de 14 anos, foi descoberto pelos dragões na Adémia, de Coimbra
RAS
Jovem angolano, de 14 anos, foi descoberto pelos dragões na Adémia, de Coimbra
RAS
O jovem angolano Vanderson Bento, de apenas 14 anos, assinou um contrato de formação com o FC Porto, aonde chegou no início desta temporada, oriundo da Adémia, de Coimbra.
Em 2025/2026, o avançado alinhou nos escalões sub-15 e sub-17 dos dragões, disputando um total de 28 jogos, nos quais apontou dois golos.
«Representar o FC Porto significa paixão, alegria, raça e muito mais», referiu Vanderson aos canais oficiais dos portistas, após a assinatura do contrato.
Vanderson Bento assina contrato de formação✍💙— FC Porto (@FCPorto) May 20, 2026
⚽Extremo 👉14 anos#FCPortoSub15 pic.twitter.com/lrURj1hmf1
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