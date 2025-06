Vítor Matos, antigo adjunto de Jürgen Klopp no Liverpool, vai estrear-se como treinador principal no Marítimo, da II Liga, sucedendo a Ivo Vieira no clube madeirense.

Na última temporada, o portuense trabalhou com o Pepijn Lijnders no Salzburgo. Antes, acumulou experiência nos escalões de formação e na equipa B do FC Porto, tendo ainda sido coordenador da formação nos chineses do Shandong Luneng.

Aos 37 anos, Vítor Matos prepara-se para viver, no Marítimo, uma nova experiência na carreira. A equipa técnica fica completa com os adjuntos Tozé Mendes e Diogo Medeiros, o analista Gonçalo Ricca e o preparador físico Bernardo Ramos.