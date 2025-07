Wilson Eduardo é reforço do Belenenses para a próxima temporada, com um objetivo prioritário em mente: «Sou um jogador que vem trazer experiência ao grupo, numa Liga 3 que tem evoluído todos os anos e onde o Belenenses tem como objetivo principal a subida de divisão. A partir deste momento, esse também é o meu principal objetivo».

O experiente avançado, de 34 anos, é internacional por Angola e ajudou, na última época, o Alverca a regressar à Liga, 21 anos depois.

«Estou muito feliz por estar neste clube histórico do futebol português, campeão nacional e vencedor de Taças de Portugal, um clube muito especial que me deixa orgulhoso pelo interesse. Apreciei muito o projeto que me foi apresentado e venho com muita ambição para corresponder às expectativas», referiu Wilson Eduardo, ao site do clube do Restelo.

Campeão croata, pelo Dínamo Zagreb, e cipriota, pelo APOEL, o avançado conta ainda no currículo com uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga, ambas ao serviço do Sp. Braga.

Formado entre FC Porto e Sporting, Wilson Eduardo representou também a equipa principal dos leões, tendo passado ainda por Real Massamá, Portimonense, Beira-Mar, Olhanense, Académica, Den Hag (Países Baixos), Al Ain (Emirados Árabes Unidos) e Alanyaspor (Turquia).

