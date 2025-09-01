O Casa Pia garantiu o empréstimo do extremo Xander Severina, internacional por Curaçau, cedido até ao final da época pelos israelitas do Maccabi Haifa. Os Gansos reservam uma opção de compra do passe do jogador.

O avançado, de 24 anos, conta com passagens pelos neerlandeses do Den Haag, onde completou a formação, e os sérvios do Partizan, antes de se ter mudado para Israel, no ano passado.

Pelo Maccabi Haifa, Severina apontou seis golos, em 28 jogos.

