OFICIAL: Xander Severina reforça ataque do Casa Pia
Internacional por Curaçau chega aos «Gansos» por empréstimo do Maccabi Haifa
O Casa Pia garantiu o empréstimo do extremo Xander Severina, internacional por Curaçau, cedido até ao final da época pelos israelitas do Maccabi Haifa. Os Gansos reservam uma opção de compra do passe do jogador.
O avançado, de 24 anos, conta com passagens pelos neerlandeses do Den Haag, onde completou a formação, e os sérvios do Partizan, antes de se ter mudado para Israel, no ano passado.
Pelo Maccabi Haifa, Severina apontou seis golos, em 28 jogos.
