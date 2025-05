Prestes a terminar o contrato que o liga aos ingleses do Wolverhampton, Nelson Semedo comentou o alegado interesse do Benfica no seu regresso, na próxima época, assegurando no entanto que ainda não tomou uma decisão quanto ao próximo passo a dar na carreira.

«Acho que há interesse por parte do Benfica para que volte. Só tenho de agradecer esse interesse. Fui feliz ali, é uma casa onde vivi muitas coisas boas. Fui campeão e é o clube do meu coração. Por estas razões, voltar seria ótimo, mas vamos ver... Sinceramente, não sei para onde vou ainda. Tenho de me sentar com a minha família, ver o que é melhor para mim e decidir com a cabeça, não com o coração», referiu o internacional português, de 31 anos, ao Canal 11.

O lateral-direito fecha, no final de junho, um ciclo de cinco anos no Wolverhampton, aonde chegou oriundo do Barcelona, em 2020. Antes, afirmou-se no Benfica, clube pelo qual conquistou duas Ligas, uma Taça de Portugal, uma Supertaça Cândido Oliveira e uma Taça da Liga, entre 2015 e 2017.