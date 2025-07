Afonso Moreira, jovem avançado, de 20 anos, formado no Sporting, já está em França para assinar até 2030 com o Lyon, que tem como treinador o português, Paulo Fonseca.

O negócio deverá render, no imediato, cerca de 2 milhões de euros à SAD leonina, que reserva uma percentagem de uma eventual futura venda do passe do internacional jovem português.

A oficialização do acordo deverá acontecer em breve.

Depois de ter sido emprestado ao Gil Vicente, há duas temporadas, Afonso Moreira ajudou, em 2024/2025, a equipa B leonina a subir à II Liga e participou em três encontros da formação principal do Sporting, tendo mesmo se estreado na Liga dos Campeões, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final frente ao Borussia Dortmund.

