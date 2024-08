É oficial! Pany Varela é jogador do Al Nassr, depois de ter representado o Sporting durante oito anos.

Tal como já tinha noticiado o Maisfutebol, aos 35 anos, o melhor jogador de futsal do Mundo em 2022 assinou até 2026 e rende 250 mil euros aos leões, apesar da cláusula de rescisão ser de 500 mil.

«Al Nassr continua a trabalhar para a nova temporada e contrata a estrela portuguesa Pany Varela. Bem-vindo à melhor estrela do mundo na casa das estrelas», pode ler-se no comunicado oficial do clube saudita.

⚽ || صالات #النصر تواصل العمل للموسم الجديد و تتعاقد مع النجم البرتغالي باني ڤاريلا 🇵🇹🤩 أهلًا بالنجم الأفضل في العالم في موطن النجوم 🔥💛#رياضات_النصر_المختلفة https://t.co/9EFe2jbTmy pic.twitter.com/emeuvL27H5 — ألعاب النصر المختلفة (@Alnassr_SG) August 12, 2024

O Sporting já tinha anunciado a saída do ala na passada quarta-feira.

O internacional português fez a formação no Forte da Casa e no Benfica, este último onde se estreou a sénior. Posteriormente representou o Belenenses, SL Olivais e Fundão. Em 2016 mudou-se para o Sporting.

De recordar que recentemente o Al Nassr apresentou o português Kitó Ferreira como treinador da equipa de futsal.