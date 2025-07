O Sp. Braga é o mais novo candidato na Europa a garantir a contratação por empréstimo (até junho de 2026) do médio brasileiro Gabriel Moscardo, que pertence aos franceses do PSG, segundo apurou o Maisfutebol.

Também na mira dos espanhóis Betis e Sevilha, o jovem brasileiro esteve emprestado ao Stade de Reims na época passada. Regressou à equipa parisiense para disputar o Mundial de Clubes, não tendo, entretanto, somado qualquer minuto na competição.

Sem espaço com Luis Enrique no plantel do PSG, Moscardo está autorizado a buscar um novo clube, essencialmente por empréstimo, visto que o emblema francês ainda acredita no potencial do internacional brasileiro sub-20 e sub-23.

Aos 19 anos, Gabriel Moscardo foi formado no Corinthians, de onde saiu no ano passado a troco de aproximadamente 20 milhões de euros.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências